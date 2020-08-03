Защитник футбольного клуба «Зенит» Деян Ловрен рассказал об одной вещи, которая связывает его с Россией. В эфире «Зенит ТВ» 3 августа он показал совместное фото с Владимиром Путиным, сделанное им во время чемпионата мира в 2018 году.



«Никогда не показывал... Так что мне нужно достать телефон. Подожди секундочку... Ты удивишься. (Показывает фото на телефоне.) Владимир Путин. Президент», - сказал Ловрен, демонстрируя секретный снимок.