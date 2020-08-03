«Президент, можно с вами сфотографироваться?» Новичок «Зенита» Ловрен рассказал, кто ему испортил фото с Путиным
Защитник футбольного клуба «Зенит» Деян Ловрен рассказал об одной вещи, которая связывает его с Россией. В эфире «Зенит ТВ» 3 августа он показал совместное фото с Владимиром Путиным, сделанное им во время чемпионата мира в 2018 году.
«Никогда не показывал... Так что мне нужно достать телефон. Подожди секундочку... Ты удивишься. (Показывает фото на телефоне.) Владимир Путин. Президент», - сказал Ловрен, демонстрируя секретный снимок.
На фото, помимо Путина и Ловрена, оказался еще один футболист сборной Хорватии – Лука Модрич, четырехкратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» и обладатель «Золотого мяча» (2018) – награды лучшему футболисту.
«Да, Лука... В общем, я спросил у президента: «Президент, можно с вами сфотографироваться, пожалуйста?» И я был единственным, кто достал телефон, а Лука просто залез в кадр. Да, Луки здесь быть не должно, поэтому я делаю так (при этих словах Ловрен увеличил кадр таким образом, чтобы на экране остались только он сам и Путин — прим. ред.). Так это должно выглядеть», – подчеркнул Ловрен.
Ранее Ловрен по приезду в Петербург пообщался по видеосвязи со своим лучшим другом – форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. В частности, он рассказал ему, как в аэропорте его встретил медведь.
Напомним, что Деян Ловрен подписал с «Зенитом» трехлетний контракт. По неофициальным данным, его зарплата в петербургском клубе составит 2,5 млн евро. В составе «Ливерпуля», за который он выступал до этого, Ловрен выиграл Лигу чемпионов (2019) и стал чемпионом Англии (2020). Кроме того, в составе сборной Хорватии он дошел до финала чемпионата мира — 2018, который проходил в России.
Подробнее о крепкой дружбе Ловрена с Салахом (и многих других неожиданных деталях карьеры новичка «Зенита») читайте в материале «Фонтанки».