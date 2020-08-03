Обновлён график вывозных авиарейсов до 10 августа. В Пулково прибудет только один

Минкомсвязь сообщает, из каких стран россиян будут вывозить с 4 по 10 августа. Всего запланировано 16 рейсов, только один из них – в Санкт-Петербург.

Как передаёт 3 августа ТАСС, 4 августа состоятся перелёт Пхукет – Москва, 5 августа Гюмри – Москва и Баку – Москва. На 6 августа намечен рейс Каракас – Москва с пересадкой в Ла-Романе, на 7-е два: Аликанте – Москва и Дели – Москва. 8 августа будет несколько самолётов: Ереван – Москва, Дубай – Москва, Франкфурт-на-Майне – Москва, Сеул – Владивосток, Ереван – Сочи и Ереван – Ростов-на-Дону.