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03.08.2020 20:38
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Обновлён график вывозных авиарейсов до 10 августа. В Пулково прибудет только один

Минкомсвязь сообщает, из каких стран россиян будут вывозить с 4 по 10 августа. Всего запланировано 16 рейсов, только один из них – в Санкт-Петербург.

Как передаёт 3 августа ТАСС, 4 августа состоятся перелёт Пхукет – Москва, 5 августа Гюмри – Москва и Баку – Москва. На 6 августа намечен рейс Каракас – Москва с пересадкой в Ла-Романе, на 7-е два: Аликанте – Москва и Дели – Москва. 8 августа будет несколько самолётов: Ереван – Москва, Дубай – Москва, Франкфурт-на-Майне – Москва, Сеул – Владивосток, Ереван – Сочи и Ереван – Ростов-на-Дону.

На 9 августа запланирован единственный рейс из Нью-Йорка в Москву. 10 августа россиян привезут из Лос-Анджелеса в Москву, а из Еревана в Калугу и, наконец, в Санкт-Петербург.

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Комментарии (2)

Coulthard
Дурдом. Вывозные рейсы вовсю, а полёты снова открывают. Чтобы потом опять вывозные рейсы делать.
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