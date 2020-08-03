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03.08.2020 23:05
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Работы на теплосети и канализации до конца лета ограничат проезд по Среднеохтинскому и улице Даля

С 4 августа в связи с работами на коммуникациях изменится схема движения транспорта в Красногвардейском и Петроградском районах Петербурга. Об этом предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.

Из-за перекладки теплосети до 21 августа ограничат движение по Среднеохтинскому проспекту от улицы Молдагуловой до улицы Панфилова, а также по улицам Панфилова и Тарасова от Большеохтинского до Среднеохтинского проспекта. Помимо этого, будет перекрыт перекресток Среднеохтинского проспекта и улицы Молдагуловой. Работы выполнит АО «Стройинвест».

Фото: ГАТИ Петербурга

До 30 августа в связи с реконструкцией канализации, которую проведет ООО «Навигатор-СБС», закрывается движение по улице Даля от набережной реки Карповки до улицы Профессора Попова. Объезд предусмотрен по улице Профессора Попова и Барочной улице.

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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