С 4 августа в связи с работами на коммуникациях изменится схема движения транспорта в Красногвардейском и Петроградском районах Петербурга. Об этом предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.



Из-за перекладки теплосети до 21 августа ограничат движение по Среднеохтинскому проспекту от улицы Молдагуловой до улицы Панфилова, а также по улицам Панфилова и Тарасова от Большеохтинского до Среднеохтинского проспекта. Помимо этого, будет перекрыт перекресток Среднеохтинского проспекта и улицы Молдагуловой. Работы выполнит АО «Стройинвест».