Работы на теплосети и канализации до конца лета ограничат проезд по Среднеохтинскому и улице Даля
С 4 августа в связи с работами на коммуникациях изменится схема движения транспорта в Красногвардейском и Петроградском районах Петербурга. Об этом предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.
Из-за перекладки теплосети до 21 августа ограничат движение по Среднеохтинскому проспекту от улицы Молдагуловой до улицы Панфилова, а также по улицам Панфилова и Тарасова от Большеохтинского до Среднеохтинского проспекта. Помимо этого, будет перекрыт перекресток Среднеохтинского проспекта и улицы Молдагуловой. Работы выполнит АО «Стройинвест».
До 30 августа в связи с реконструкцией канализации, которую проведет ООО «Навигатор-СБС», закрывается движение по улице Даля от набережной реки Карповки до улицы Профессора Попова. Объезд предусмотрен по улице Профессора Попова и Барочной улице.