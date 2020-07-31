В Москве за сутки от коронавируса скончались еще 13 человек. Уровень смертности в столице не меняется

В Москве за последние сутки скончались еще 13 пациентов с коронавирусом. Об этом 31 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в российской столице достигло 4473 человека. Накануне сообщалось о гибели 14 пациентов — смертность остается примерно на одном уровне.



По данным на утро 31 июля, всего в России жертвами инфекции стали 13963 человека, из них 2043 — в Петербурге.

