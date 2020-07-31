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31.07.2020 23:23
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На Неве заметили нефтяные «пузыри». Выяснять, откуда они, взялся Водоканал

Жители Петербурга засняли нефтяные пятна на поверхности Невы у проспекта Обуховской обороны. Теперь к ним присмотрятся экологи и Водоканал.

Как сообщает вечером 31 июля региональное управление Росприроднадзора, пока что источник появления пятен не определен. Есть вероятность, что нефтепродукты смыло в канализацию после дождя, и таким образом они попали в реку. Ранее в соцсетях петербуржцы опубликовали видеозапись, на которой запечатлено, как радужные пятна проявляются на поверхности реки у Володарского моста, возникая из глубины, подобно пузырям воздуха.

«В настоящий момент для проверки выпусков сточных вод, которые имеются на Неве вдоль проспекта Обуховской Обороны, выехали специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», а подведомственное комитету ГУП «ПИЛАРН» проведёт работы по локализации загрязнения», — сообщили о предпринятых шагах в Росприроднадзоре.

Три дня назад выше по течению инспекторы обнаружили предполагаемый источник загрязнения реки нефтепродуктами. Обуховский завод подтвердил перелив дождевых вод, но отрицает, что причастен к загрязнению.

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Комментарии (1)

Femida_5e4d02367da01
Поить дирекцию Обуховского завода водичкой из этого самого места Невы, пока не признаются. Мерзавцы, отравители, вам это ещё отольётся!!!
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