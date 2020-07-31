FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +19
73.43р87.29р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
31.07.2020 23:12
0
Печать

На клубной улице полиция готовится к очередному рейду. Служебные машины растянулись по всей Ломоносова

С приходом выходных горожане заметили машины полиции в центре Петербурга. На Думской готовятся к очередному рейду.

Минимум четыре автомобиля полиции засняли очевидцы на улице Ломоносова вечером 31 июля, два экипажа ППС стоят на перекрестке с Думской. По словам горожан, ближе к узкой набережной канала Грибоедова из-за припаркованных служебных машин возник небольшой затор.

«Фонтанка.ру»

В МВД присутствие сотрудников объяснили рейдами, которые проходят на Думской и Рубинштейна с конца июня. Пока горожане уходят в загул, полицейские в тех же локациях до утра ловят нарушителей порядка и нарушающих законы торговцев алкоголем.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний