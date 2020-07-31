На клубной улице полиция готовится к очередному рейду. Служебные машины растянулись по всей Ломоносова
С приходом выходных горожане заметили машины полиции в центре Петербурга. На Думской готовятся к очередному рейду.
Минимум четыре автомобиля полиции засняли очевидцы на улице Ломоносова вечером 31 июля, два экипажа ППС стоят на перекрестке с Думской. По словам горожан, ближе к узкой набережной канала Грибоедова из-за припаркованных служебных машин возник небольшой затор.
«Фонтанка.ру»
В МВД присутствие сотрудников объяснили рейдами, которые проходят на Думской и Рубинштейна с конца июня. Пока горожане уходят в загул, полицейские в тех же локациях до утра ловят нарушителей порядка и нарушающих законы торговцев алкоголем.