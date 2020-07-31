Экс-банкира из «Таврического» Сомова подвела дружба со сбежавшим в США подельником. Он снова за решеткой
Вслед за компаньоном Дмитрием Гаркушей в камеру Крестов отправился председатель правления АО «Таврический Банк» Сергей Сомов. Его обвиняют по десяти мошенническим эпизодам, а изоляцию он заслужил из-за побега его знакомого в США.
Об аресте Сомова до 29 сентября 31 июля сообщает пресс-служба судов Петербурга. Следствие сыпало аргументами в пользу заключения под стражу — похищенные деньги не найдены, а значит Сомов может надолго уехать в другую страну и безбедно там жить, также он якобы способен подкупить свидетелей. Вместе с Сомовым и Гаркушей мошенничеством занимался еще один фигурант, который объявлен в международный розыск и скрывается в США и может помочь бывшему компаньону. Кроме того, Сомов судим за аналогичное и вышел на свободу в декабре прошлого года.
На все это обвиняемый ответил, что доводы следствия не подтверждены материалами дела, скрываться он не собирается и еще на допросе предлагал следователю отдать загранпаспорт. Сомов также вспомнил, «что тяжесть обвинения не является основанием для заключения под стражу» и просил домашний арест.
На тот же срок в СИЗО суд определил бывшего члена правления банка Дмитрия Гаркушу. Тот якобы пытался скрыть следы своей преступной деятельности и имеет связи с чиновниками.
Гаркушу и Сомова обвиняют в хищении более 450 млн рублей под видом кредитов компании «Милан», которая якобы собиралась возить в Россию оборудование для производства стеклянных бутылок. Этот бизнес, по данным следствия, аффилирован с ликеро-водочным заводом «Ливиз» Александра Сабадаша (он отбывает срок в колонии и вскоре должен выйти на свободу). Как писала «Фонтанка», новое уголовное преследование Сомова и Гаркуши может быть связано с этим предстоящим событием.