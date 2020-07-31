Дзюба: Когда Манчини отстранил меня, я мог даже всплакнуть

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба в интервью «Фонтанке» 31 июля рассказал о самом трудном отрезке в своей карьере. Он признался — самым сложным был момент, когда его исключили из состава «Зенита» при главном тренере Роберто Манчини. Большую поддержку ему тогда оказала жена.



«В один момент жена меня очень сильно поддержала. Я отрицаю все эти разговоры о депрессии и бессоннице. Считаю, что все это придумано людьми от безделья. Но был какой-то осадок внутри. Я был несчастлив. Я тут согласен со своим другом Слуцким: я такой человек, что мне нужно, чтобы везде было прямо чётко. Если что-то где-то не получается, я становлюсь несчастливым. И была такая грусть, мог даже всплакнуть, жалея себя. Мне очень хотелось на чемпионат мира. Я прям жил этим с того момента, как об этом объявили в 2008 году. Я поставил себе цель, что я должен быть там, иначе я зря вообще прожил», - подчеркнул Дзюба.

