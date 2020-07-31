Дзюба: Когда я принимаю мяч, первым делом смотрю на Азмуна

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба рассказал 31 июля в интервью «Фонтанке» о том, как изменилась его роль на поле при Сергее Семаке.



«Богданыч со своим штабом мне об этом говорил: «Мы тебя видим чуть-чуть в оттяжке». Говорю: «Ну давайте попробуем. Мне самому интересно». И я начал как-то сам это анализировать. <... > Я всегда очень любил забегания, скрытые передачи. Очень люблю передачи, когда защитник на тебя идёт, а ты ему между ног даешь передачу кому-то на ход. А тут появился Азмун. С Себой мне тоже очень комфортно, но Себа тоже любит не открываться за спину, а получать мячи здесь. И с ним я пытаюсь играть центрального форварда. С Азмуном такого нет. Поэтому, когда я принимаю мяч, первое, что я делаю, всегда смотрю на движение Азмуна. И первая мысль у меня всегда – отдать Азмуну. Я всегда прошу всех, когда мы доходим до какой-то фазы, – подавайте, стреляйте», - заявил Дзюба.

