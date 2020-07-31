Кинорежиссер и сценарист Алан Паркер скончался после продолжительной болезни в возрасте 76 лет. Об этом 31 июля сообщает Deadline со ссылкой на Британский институт кинематографии.



Паркер являлся одним из основателей Гильдии режиссеров Великобритании, а также основателем и председателем Совета по кинематографии Великобритании. Его номинировали на «Оскар» за фильмы «Полуночный экспресс» (1979) и «Миссисипи в огне» (1989). В 1982 году снял фильм-видеоклип «Стена» по альбому группы Pink Floyd. Получал премию BAFTA как лучший режиссер за картины «Полуночный экспресс» и «Группа «Коммитментс». Среди известных фильмов - «Эвита», «Жизнь Дэвида Гейла», «Птаха» и другие.