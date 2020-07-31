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31.07.2020 21:29
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На газовой автозаправке на Кубани произошел взрыв. Столб пламени высотой в несколько метров попал на видео

В результате взрыва на газовой АЗС в станице Васюринской Динского района Краснодарского края пострадали три человека. Об этом 31 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Взорвалась, по предварительным данным, автоцистерна. Пожар распространился на 300 метров — задело еще два автомобиля. Ликвидировать возгорание удалось к 20.35. В соцсетях очевидцы публикуют многочисленные видеозаписи с места происшествия.

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