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31.07.2020 20:56
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Сергей Гармаш ушёл из «Современника» из-за «чудовищной ситуации» в театре и его политики

Народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра «Современник», сообщает РИА «Новости» 31 июля.

По словам источника в театре, актер сообщил об этом на закрытом собрании труппы, добавив, что обратился к коллегам с открытым письмом. В нем он заявил, что после смерти художественного руководителя «Современника» Галины Волчек в театре сложилась «чудовищная ситуация».

«Кабинет Волчек был разрушен мгновенно. Выпущены диалоги, посвященные юбилею Победы, часть высказываний, прозвучавших внутри них, я иначе как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу», — написал артист.

Он подчеркнул, что «идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни».

«Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу», — резюмировал актер.

Представитель Гармаша Олег Будрин подтвердил, что тот действительно принял такое решение. По его словам, уход из «Современника» связан с новой политикой театра, а также небрежным отношением к истории театра и артистам.

«Он — артист, не директор, не худрук. Он может только написать заявление об уходе и объяснить почему, что нет сил бороться», — пояснил Будрин в беседе с телеканалом «Звезда».

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Комментарии (9)

260650801
Проспался старикан с похмелья и обвел все вокруг суровым взором...
ahiir
Однако в Альфе реклама тупее!
Danik
Ой, Почта банк заговорил. Что-то про паровозы эпическое помню. Не смотрел, но впихивали к просмотру настойчиво. После Каменской ничего путного не сыграл. Да и там "блестал" так себе. Вообщем, обычные богемные дрязги.
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