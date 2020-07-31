В номере отеля на озере Ая в Алтайском крае погибла семья с двумя детьми. По предварительной версии, они отравились.



Как сообщает Следственный комитет, после обнаружения тел в отеле 31 июля возбуждено уголовное дело по второй части 105 статьи УК РФ - «Убийство двух и более лиц». Известно, что на базу они приехали 26 июля из Барнаула.