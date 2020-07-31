Погибшей в отеле на Алтае оказалась семья местного чиновника. Возбуждено дело об убийстве
В номере отеля на озере Ая в Алтайском крае погибла семья с двумя детьми. По предварительной версии, они отравились.
Как сообщает Следственный комитет, после обнаружения тел в отеле 31 июля возбуждено уголовное дело по второй части 105 статьи УК РФ - «Убийство двух и более лиц». Известно, что на базу они приехали 26 июля из Барнаула.
Как сообщают местные СМИ, предположительно скончались 51-летний мужчина, его жена и двое детей - шестнадцатилетний сын и девочка 12-ти лет. Рассматривается версия об отравлении, умершие пролежали в номере несколько дней, а обнаружили их так как пришло время выселения.
Погибшим мужчиной оказался Иосиф Кременских — начальник отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления по печати Алтайского края.