Россия возобновляет пассажирское сообщение с Абхазией с 1 августа

Россия с 1 августа 2020 года возобновляет пассажирское сообщение с Абхазией. Об этом 31 июля сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в РФ.

«По итогам заседания принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия. Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов», - говорится в сообщении.