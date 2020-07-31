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31.07.2020 20:18
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Россия возобновляет пассажирское сообщение с Абхазией с 1 августа

Россия с 1 августа 2020 года возобновляет пассажирское сообщение с Абхазией. Об этом 31 июля сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в РФ.

«По итогам заседания принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия. Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов», - говорится в сообщении.

Вопрос расширения списка стран, с которыми будет возобновлено международное авиасообщение, прорабатывается. О решениях объявят позднее.

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