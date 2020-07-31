FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +18
73.43р87.29р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
31.07.2020 19:48
1
Печать

Спутники «Экспресс» выведены на орбиту

Оба телекоммуникационных спутника «Экспресс» успешно отделились от разгонного блока «Бриз-М», на Земле получают телеметрические данные, сообщила вечером 31 июля госкорпорация «Роскосмос».

«Есть штатное отделение второго космического аппарата! «Экспресс-103» взят на управление. Солнечные батареи раскрыты», — говорится в её сообщении.

Довыведение спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» осуществляется при помощи двигательной установки на базе двух электрореактивных двигателей СПД-100В. Довыведение совмещено с приведением космических аппаратов в рабочую точку, что позволяет сократить срок их ввода в штатную эксплуатацию. Срок довыведения спутника «Экспресс-80» составляет не более 152 суток, а «Экспресс-103» — не более 160 суток.

«Экспресс-80» и «Экспресс-103» — российские телекоммуникационные космические аппараты среднего класса, изготовленные в компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») на базе спутниковой платформы «Экспресс-1000Н». Они предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», а также передачи данных на территории Российской Федерации и в странах СНГ в C-, Ku- и L-диапазонах. Космические аппараты должны будут отработать не менее 15 лет.

В ночь на пятницу ракета «Протон-М» после старта с Байконура вывела на суборбитальную траекторию разгонный блок «Бриз-М» с двумя спутниками связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Старт был перенесён на сутки по решению госкомиссии из-за необходимости дополнительных проверок узлов и агрегатов, сообщал Роскосмос.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Nationalverrater_2
самое банальное событие, которое не было достижением уже 50 (!) лет назад - теперь достижение.дДве железяки закинули на орбиту и они не упали - супер пупер рекорд ! Пока арабская ракета летит на МАРС!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний