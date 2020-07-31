Спутники «Экспресс» выведены на орбиту

Спустя 18 часов 16 минут после старта спутники #Экспресс80 и #Экспресс103 успешно отделились от разгонного блока «Бриз-М» 🛰️ 🌍 Сейчас оба российских телекоммуникационных спутника были приняты на управление заказчиком запуска — https://t.co/I3iX0FkrpH pic.twitter.com/EikvJtuQTj

Довыведение спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» осуществляется при помощи двигательной установки на базе двух электрореактивных двигателей СПД-100В. Довыведение совмещено с приведением космических аппаратов в рабочую точку, что позволяет сократить срок их ввода в штатную эксплуатацию. Срок довыведения спутника «Экспресс-80» составляет не более 152 суток, а «Экспресс-103» — не более 160 суток.

«Экспресс-80» и «Экспресс-103» — российские телекоммуникационные космические аппараты среднего класса, изготовленные в компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») на базе спутниковой платформы «Экспресс-1000Н». Они предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», а также передачи данных на территории Российской Федерации и в странах СНГ в C-, Ku- и L-диапазонах. Космические аппараты должны будут отработать не менее 15 лет.



В ночь на пятницу ракета «Протон-М» после старта с Байконура вывела на суборбитальную траекторию разгонный блок «Бриз-М» с двумя спутниками связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Старт был перенесён на сутки по решению госкомиссии из-за необходимости дополнительных проверок узлов и агрегатов, сообщал Роскосмос.