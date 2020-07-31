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31.07.2020 19:14
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5 млрд рублей на 80 тысяч. Смольный рассказал, как бизнес пользовался федеральными мерами поддержки

Субсидии из федерального бюджета РФ получили почти 80 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса Петербурга из числа пострадавших отраслей. Об этом 31 июля сообщил аппарат вице-губернатора Евгения Елина со ссылкой на данные Министерства финансов РФ. Всего они получили 5 млрд рублей, то есть примерно 62,5 тысячи рублей на одну компанию.

В Смольном подчеркивают, что бизнес пользовался не только федеральной, но и городской помощью, которая имеет «ряд преимуществ». Например, в случае несоблюдения условий по сохранению штата ставка льготного кредита от городских властей составит всего 2%, а не 15%, как в федеральной программе кредитования через коммерческие банки.

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Комментарии (4)

Василий Марущак
Вообще ни рубля не дали.
Да и не стал бы из их поганых лап что либо брать.
Печенеги и половцы
Помощь была, не отрицаем. Но пока как припарки для мертвых, продолжаем надеяться на более радикальную помощь и чтобы свои костлявые ручейки убрали всякого рода чинуши и ежи с ними
Петр Петров
Уважаемые предприниматели, отпишитесь кому действительно помогли!!! очень интересно
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