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31.07.2020 18:52
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Финляндия 1 августа снимает оставшиеся ограничения. Въезд из ряда стран — исключение

Последние ограничения, введенные весной в связи с коронаэпидемией в Финляндии, будут сняты завтра, 1 августа, сообщает 31 июля Yle.

Речь идет, в частности, о рекомендации, касающейся дистанционной работы, а также об ограничениях, связанных с организацией мероприятий с участием более 500 человек.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в преддверии последнего этапа снятия ограничений 1 августа предупредила граждан о риске второй волны.

Марин напомнила, что режим ЧС был отменён в июне, и ограничения были постепенно сняты вслед за снижением заболеваемости, но предупредила, что это не повод расслабляться: «Существует риск повторной вспышки заболевания, и это должны учитывать все в своей жизни», — написала премьер в Twitter.

Марин предупредила, что цена ограничений может быть высокой как с экономической, так и человеческой точки зрения, и вновь подчеркнула важность соблюдения мер предосторожности.

Как сообщалось ранее, ограничения на поездки между Россией и Финляндией продлены до 25 августа. Список стран, откуда в Суоми дан зелёный свет, выглядит на данный момент так.

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