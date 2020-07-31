Финляндия 1 августа снимает оставшиеся ограничения. Въезд из ряда стран — исключение

Последние ограничения, введенные весной в связи с коронаэпидемией в Финляндии, будут сняты завтра, 1 августа, сообщает 31 июля Yle.

Речь идет, в частности, о рекомендации, касающейся дистанционной работы, а также об ограничениях, связанных с организацией мероприятий с участием более 500 человек.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в преддверии последнего этапа снятия ограничений 1 августа предупредила граждан о риске второй волны.

Марин напомнила, что режим ЧС был отменён в июне, и ограничения были постепенно сняты вслед за снижением заболеваемости, но предупредила, что это не повод расслабляться: «Существует риск повторной вспышки заболевания, и это должны учитывать все в своей жизни», — написала премьер в Twitter.