FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +18
73.43р87.29р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
31.07.2020 18:58
0
Печать

В России разрешили рекламировать в СМИ вино из ЕАЭС

Президент России Владимир Путин подписал закон, который снимает запрет на рекламу в СМИ вина и шампанского из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 31 июля документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав ЕАЭС помимо России входят Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

Теперь, согласно закону, «положения настоящей статьи в отношении рекламы вина и игристого вина (шампанского), произведенных в Российской Федерации из выращенного на территории Российской Федерации винограда, применяются также в отношении рекламы вина и игристого вина (шампанского), произведенных в государствах — членах Евразийского экономического союза из выращенного на территориях соответствующих государства … винограда, при условии подтверждения места произрастания такого винограда».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний