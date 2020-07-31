В России разрешили рекламировать в СМИ вино из ЕАЭС

Президент России Владимир Путин подписал закон, который снимает запрет на рекламу в СМИ вина и шампанского из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 31 июля документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав ЕАЭС помимо России входят Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

Теперь, согласно закону, «положения настоящей статьи в отношении рекламы вина и игристого вина (шампанского), произведенных в Российской Федерации из выращенного на территории Российской Федерации винограда, применяются также в отношении рекламы вина и игристого вина (шампанского), произведенных в государствах — членах Евразийского экономического союза из выращенного на территориях соответствующих государства … винограда, при условии подтверждения места произрастания такого винограда».