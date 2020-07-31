Обуховский завод подтвердил перелив дождевых вод, но отрицает причастность к нефтепродуктам в Неве
Аномальный ливень вызвал перелив дождевых вод с набережной Обуховского завода в Неву, но это не могло привести к сбросу нефтепродуктов, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Концерна ВКО «Алмаз-Антей» в пятницу, 31 июля. Именно во время ливней и проводился рейд Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора по Неве.
Как сообщили в организации, при норме 50 литров в секунду количество ливневых осадков составило 495,86 литра в секунду. В соответствии с утвержденной конструкцией очистных сооружений, на случай обильных ливневых осадков, чтобы не допустить затопления территории предприятия и выхода из строя очистных сооружений, предусмотрена байпасная линия для сброса чрезмерного количества ливневых осадков. По результатам расчетов, общий объем поверхностного стока через выпуск №1 в день фиксации составил 1,682 тыс. кубометров за сутки, что и было зафиксировано рейдом департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу 28 июля 2020 года, отметили в компании. Благодаря оперативным действиям специализированных служб предприятия последствия обильных осадков были оперативно устранены.
В сообщении Росприроднадзора говорится, что погодные условия позволили зафиксировать факт поступления нефтепродуктов через выпуск ливневой канализации с территории предприятия, а также ливневых сточных вод без очистки путем перелива через стенку набережной с территории предприятия, что может свидетельствовать о ненадлежащей работе ливневой канализации. Пленка нефтепродуктов растянулась до Володарского моста. Для ликвидации загрязнения инспектор Росприроднадзора вызвал ГУП «ПИЛАРН», сотрудники которого обработали акваторию активной пеной. В ведомстве говорят, что результаты осмотра в районе ВКО «Алмаз-Антей» — Обуховский завод» будут учтены при проведении плановой проверки предприятия, которая стартует в августе 2020 года.
На предприятии, в свою очередь, отмечают, что будут добиваться официального опровержения по результатам очередной проверки. Как отметили в компании, набережная вдоль проспекта Обуховской Обороны уже многие годы является проблемной: сказывается наследие Великой Отечественной войны и расположенных здесь ранее исторических промышленных объектов, среди которых утраченный ныне речной вокзал с причалом. Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу и администрация Невского района Санкт-Петербурга регулярно проводят совместные рейдовые осмотры территории водоохранной зоны и акватории Невы с целью контроля загрязнения воды и прибрежной территории.
При этом на АО «Обуховский завод» проводится регулярный мониторинг проб сточных и природных вод, разработана программа регулярных наблюдений за водным объектом и водоохранной зоной предприятия. «Производственная площадка завода заново отстроена в период с 2010-го по 2017 года и представляет собой современный высокотехнологичный комплекс, удовлетворяющий всем требованиям экологической безопасности. Заводу нет необходимости использовать свою территорию или акваторию Невы для сброса каких-либо нефтесодержащих веществ», — подчеркнули в «Алмаз-Антее».
Летом 2019 года Росприроднадзором были проведены контрольные мероприятия по фактам образования в акватории Невы нефтяной пленки. В результате административное дело в отношении Обуховского завода было прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения (Постановление №14–103/2019 от 03.09.2019 г.).
В компании отмечают, что Обуховский завод не может являться источником загрязнения акватории Невы нефтесодержащими веществами, поскольку какие-либо мазутные вещества в производственной деятельности Обуховского завода не используются и, соответственно, в акваторию Невы не сбрасываются, а перед началом строительства новой производственной площадки завода в 2010 году за счет средств завода были проведены необходимые работы по рекультивации почв на территории, принадлежащей Обуховскому заводу. При этом само предприятие для поддержания чистоты воды в реке в части, граничащей с территорией, регулярно обследует воду и берег, а в 2019 году был проведен ремонт набережной, в том числе герметизация вертикальных швов. Также летом 2019 года были проведены работы по водолазному обследованию участка набережной в районе Обуховского завода. Источников загрязнений акватории Невы не выявлено.