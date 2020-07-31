Обуховский завод подтвердил перелив дождевых вод, но отрицает причастность к нефтепродуктам в Неве

Аномальный ливень вызвал перелив дождевых вод с набережной Обуховского завода в Неву, но это не могло привести к сбросу нефтепродуктов, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Концерна ВКО «Алмаз-Антей» в пятницу, 31 июля. Именно во время ливней и проводился рейд Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора по Неве.

Как сообщили в организации, при норме 50 литров в секунду количество ливневых осадков составило 495,86 литра в секунду. В соответствии с утвержденной конструкцией очистных сооружений, на случай обильных ливневых осадков, чтобы не допустить затопления территории предприятия и выхода из строя очистных сооружений, предусмотрена байпасная линия для сброса чрезмерного количества ливневых осадков. По результатам расчетов, общий объем поверхностного стока через выпуск №1 в день фиксации составил 1,682 тыс. кубометров за сутки, что и было зафиксировано рейдом департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу 28 июля 2020 года, отметили в компании. Благодаря оперативным действиям специализированных служб предприятия последствия обильных осадков были оперативно устранены.

В сообщении Росприроднадзора говорится, что погодные условия позволили зафиксировать факт поступления нефтепродуктов через выпуск ливневой канализации с территории предприятия, а также ливневых сточных вод без очистки путем перелива через стенку набережной с территории предприятия, что может свидетельствовать о ненадлежащей работе ливневой канализации. Пленка нефтепродуктов растянулась до Володарского моста. Для ликвидации загрязнения инспектор Росприроднадзора вызвал ГУП «ПИЛАРН», сотрудники которого обработали акваторию активной пеной. В ведомстве говорят, что результаты осмотра в районе ВКО «Алмаз-Антей» — Обуховский завод» будут учтены при проведении плановой проверки предприятия, которая стартует в августе 2020 года.

На предприятии, в свою очередь, отмечают, что будут добиваться официального опровержения по результатам очередной проверки. Как отметили в компании, набережная вдоль проспекта Обуховской Обороны уже многие годы является проблемной: сказывается наследие Великой Отечественной войны и расположенных здесь ранее исторических промышленных объектов, среди которых утраченный ныне речной вокзал с причалом. Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу и администрация Невского района Санкт-Петербурга регулярно проводят совместные рейдовые осмотры территории водоохранной зоны и акватории Невы с целью контроля загрязнения воды и прибрежной территории.

