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31.07.2020 19:26
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Экс-банкиру «Таврического» Гаркуше беспокоиться о родственниках придется из камеры изолятора. Он арестован по делу о хищении на 450 млн

Суд в Петербурге отправил под стражу обвиняемого в мошенничестве бывшего члена правления банка «Таврический» Дмитрия Гаркушу. Он якобы пытался скрыть следы своей преступной деятельности.

О мере пресечения задержанному накануне Гаркуше 31 июля сообщает пресс-служба судов Петербурга. Сам он просил домашний арест, так как считает такую меру более действенной и для себя, и для окружающих. Кроме того, он беспокоится о пожилой родне. Вину арестованный не признает «однозначно».

Следствие же утверждает, что вышедший из колонии в прошлом году после срока за аналогичное Гаркуша пытался воспрепятствовать расследованию и прятал документы. «Кроме того, он имеет связи с рядом высокопоставленных чиновников органов власти с намерением заручиться их покровительством и добиться от них оказания давления на следственные органы в целях прекращения уголовного преследования», — добавили в пресс-службе. Срок меры определен до 29 сентября.

Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Гаркушу обвиняют по десяти эпизодам мошенничества. По версии следствия, вместе с председателем правления АО «Таврический Банк» Сергеем Сомовым они организовали схему хищения, по которой из банка утекло более 450 млн рублей. В качестве посредника использовалась компания «Милан», а кредит выдавали для закупки импортных пресс-форм, на которых делают стеклянные бутылки. В предыдущем деле Гаркуши фигурировала сумма в шесть миллионов долларов. «Милан», по данным следствия, была аффилирована с ликеро-водочным заводом «Ливиз» Александра Сабадаша.

Сомов также был задержан накануне, ему мера еще не определена. Подробнее о взаимоотношениях обвиняемых с сидящим в колонии Сабадшем читайте тут.

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