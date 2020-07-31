Суд в Петербурге отправил под стражу обвиняемого в мошенничестве бывшего члена правления банка «Таврический» Дмитрия Гаркушу. Он якобы пытался скрыть следы своей преступной деятельности.



О мере пресечения задержанному накануне Гаркуше 31 июля сообщает пресс-служба судов Петербурга. Сам он просил домашний арест, так как считает такую меру более действенной и для себя, и для окружающих. Кроме того, он беспокоится о пожилой родне. Вину арестованный не признает «однозначно».

Следствие же утверждает, что вышедший из колонии в прошлом году после срока за аналогичное Гаркуша пытался воспрепятствовать расследованию и прятал документы. «Кроме того, он имеет связи с рядом высокопоставленных чиновников органов власти с намерением заручиться их покровительством и добиться от них оказания давления на следственные органы в целях прекращения уголовного преследования», — добавили в пресс-службе. Срок меры определен до 29 сентября.