«Аэрофлот» готов везти российских туристов в Лондон и Стамбул, но сразу предупреждает, что гарантий нет
Компания «Аэрофлот» объявила о возобновлении полетной программы по трем зарубежным направлениям и сразу рассказала, что делать в случае отмены рейса.
Как сообщает пресс-секретарь компании, с 1 августа, то есть с завтрашнего дня, рейсами «Аэрофлота» можно улететь в Стамбул и Лондон, а с 10-го числа в Анталию. «Хотим обратить внимание пассажиров на то, что полёты будут осуществляться по сокращенной программе, и частота выполнения рейсов может меняться», — сообщил авиаперевозчик.
Если пассажир запланировал отпуск, купил билет и готов лететь, но рейс оказался отменен, то он может перебронировать документы на другой самолет по этому же направлению, но вылет должен состояться в течение десяти дней. Возможно улететь и в другую точку земного шара, куда летят самолеты «Аэрофлота», но тогда надо доплатить разницу в стоимости.
«Ну и кроме того — от перелёта можно отказаться, билеты на отменённые рейсы подлежат возврату. Пассажирам, которые приобретали билеты после 1 мая, но перелёт не состоялся из-за отмены рейса, мы осуществляем возврат в денежной форме», — уверяют в компании.
На ближайшие дни из Петербурга вылетов «Аэрофлота» в Лондон и Стамбул в расписании Пулково не значится. Из Шереметьево 1 августа должны вылететь два борта в столицу Великобритании и три в турецкую. Пока об отменах не сообщается.
С 19 августа петербуржцы из домашнего аэропорта смогут улететь в Лондон рейсами WizzAir, но по прилете их ждет двухнедельный карантин. Со 2 августа из Пулково в Стамбул горожан готовы везти турецкие авиалинии. Кроме того, российские власти разрешили гражданам лететь в Занзибар.