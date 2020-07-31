«Аэрофлот» готов везти российских туристов в Лондон и Стамбул, но сразу предупреждает, что гарантий нет

Компания «Аэрофлот» объявила о возобновлении полетной программы по трем зарубежным направлениям и сразу рассказала, что делать в случае отмены рейса.

Как сообщает пресс-секретарь компании, с 1 августа, то есть с завтрашнего дня, рейсами «Аэрофлота» можно улететь в Стамбул и Лондон, а с 10-го числа в Анталию. «Хотим обратить внимание пассажиров на то, что полёты будут осуществляться по сокращенной программе, и частота выполнения рейсов может меняться», — сообщил авиаперевозчик.

Если пассажир запланировал отпуск, купил билет и готов лететь, но рейс оказался отменен, то он может перебронировать документы на другой самолет по этому же направлению, но вылет должен состояться в течение десяти дней. Возможно улететь и в другую точку земного шара, куда летят самолеты «Аэрофлота», но тогда надо доплатить разницу в стоимости.