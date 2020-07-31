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31.07.2020 18:36
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Полыхающий внедорожник отвлекал водителей на платной трассе М-11

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13595386" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На скоростной трассе М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленинградской области днем 31 июля тушили автомобиль. Полыхающий внедорожник и столб черного дыма попали в объективы камер проезжавших мимо водителей.

Горящий автомобиль на участке платной трассы Москва — Петербург за Тосно заметил около 14:50 участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Олег. Как сообщает 47News со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти, в ведомство информация о пожаре на трассе М-11 поступила около трех часов дня.

На участке дороги рядом с поселком Ушаки горел внедорожник Chevrolet TrailBlazer. На место выехали две единицы пожарной техники 86-й пожарно-спасательной части и семь человек личного состава.

Огонь потушили к 15:10. Автомобиль выгорел полностью. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13595386" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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