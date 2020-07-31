«Зенит» продлил контракт с Михаилом Кержаковым

Вратарь Михаил Кержаков подписал новое соглашение с футбольным клубом «Зенит» в пятницу, 31 июля. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды, новый контракт с 33-летним игроком подписан на один год с возможностью продления еще на один.

Михаил Кержаков с 2004-го выступал за дубль «Зенита», регулярно привлекался к работе с основной командой. С 2008-го по 2011-й на правах аренды играл за «Спортакадемклуб», «Волгу», «Волгарь-Газпром» и «Аланию», после провел еще два сезона в Нижнем Новгороде, а затем перешел в «Анжи».