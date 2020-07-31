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31.07.2020 17:52
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«Зенит» продлил контракт с Михаилом Кержаковым

Вратарь Михаил Кержаков подписал новое соглашение с футбольным клубом «Зенит» в пятницу, 31 июля. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды, новый контракт с 33-летним игроком подписан на один год с возможностью продления еще на один.

Михаил Кержаков с 2004-го выступал за дубль «Зенита», регулярно привлекался к работе с основной командой. С 2008-го по 2011-й на правах аренды играл за «Спортакадемклуб», «Волгу», «Волгарь-Газпром» и «Аланию», после провел еще два сезона в Нижнем Новгороде, а затем перешел в «Анжи».

В 2015 году Михаил Кержаков присоединился к «Зениту». Вторую половину сезона-2016/17 провел в «Оренбурге», после чего вернулся в Петербург. В составе сине-бело-голубых вратарь провел 38 матчей. Вместе с «Зенитом» Кержаков дважды стал чемпионом России и дважды выиграл Кубок страны.

Ранее «Зенит» продлил контракты с Артемом Дзюбой и Юрием Жирковым.

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