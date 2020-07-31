Перспективный пригород. Чем вас удивит Янино

Яркий пример — Янино. Несмотря на то, что эта локация сейчас — одна из популярных во Всеволожском районе среди девелоперов, застройка здесь в большей степени похожа на современные европейские пригороды.



«В Европе пригороды — это всегда малоэтажные и среднеэтажные дома, грамотно зонированная и благоустроенная территория, развитая коммерческая, социальная и транспортная инфраструктура. В этом плане Янино становится образцовым пригородом, жители которого могут заниматься спортом и творчеством, воспитывать детей и отдыхать, делать покупки, не выезжая за пределы микрорайона. При этом цены на жилье здесь остаются более доступными, чем в аналогичных проектах в городе», — считает Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест».



Удивительная близость



Один из плюсов Янино — это близость к Петербургу. Расположение локации удобно и для новоселов с машинами, и для тех, кто предпочитает пользоваться общественным транспортом. Для автомобилистов важна близость к КАД — до нее всего два километра, а также выезд на Колтушское шоссе и Ириновский проспект.



Колтушское шоссе — главная магистраль района, развитию которой в регионе уделяют большое внимание. В ближайший год дорогу собираются реконструировать и расширять до 4-х полос, что существенно улучшит транспортную инфраструктуру.



Общественным транспортом в Янино можно добраться от метро «Ладожская» и «Проспект Большевиков». Сюда регулярно ходят автобусы и маршрутки.