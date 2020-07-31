Публикуется на правах рекламы
Перспективный пригород. Чем вас удивит Янино
Когда в ближайшей Ленинградской области началось активное строительство, в самых популярных локациях поначалу росли многоэтажные дома. Однако рядом с Петербургом есть кварталы, отличающиеся размеренным ритмом жизни, небольшой высотностью и разнообразной инфраструктурой для жителей.
Яркий пример — Янино. Несмотря на то, что эта локация сейчас — одна из популярных во Всеволожском районе среди девелоперов, застройка здесь в большей степени похожа на современные европейские пригороды.
«В Европе пригороды — это всегда малоэтажные и среднеэтажные дома, грамотно зонированная и благоустроенная территория, развитая коммерческая, социальная и транспортная инфраструктура. В этом плане Янино становится образцовым пригородом, жители которого могут заниматься спортом и творчеством, воспитывать детей и отдыхать, делать покупки, не выезжая за пределы микрорайона. При этом цены на жилье здесь остаются более доступными, чем в аналогичных проектах в городе», — считает Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест».
Удивительная близость
Один из плюсов Янино — это близость к Петербургу. Расположение локации удобно и для новоселов с машинами, и для тех, кто предпочитает пользоваться общественным транспортом. Для автомобилистов важна близость к КАД — до нее всего два километра, а также выезд на Колтушское шоссе и Ириновский проспект.
Колтушское шоссе — главная магистраль района, развитию которой в регионе уделяют большое внимание. В ближайший год дорогу собираются реконструировать и расширять до 4-х полос, что существенно улучшит транспортную инфраструктуру.
Общественным транспортом в Янино можно добраться от метро «Ладожская» и «Проспект Большевиков». Сюда регулярно ходят автобусы и маршрутки.
Удивительно хорошо, когда всё «у дома»
Янино стал первым районом Ленобласти, где ограничили высотность новостроек. С 2012 года эта локация развивается в условиях РНГП (Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области), по которым строить дома выше 12 этажей нельзя. Такая градостроительная политика повлияла на формирование современного архитектурного облика и концепции жизни в Янино: отсутствие многоэтажек, только мало- и среднеэтажная застройка, уютные дворы, обилие зеленых насаждений и пространств для отдыха и спорта.
Здесь активно развивается инфраструктура, возводятся школы и детские сады, спортивные и торговые объекты, в ближайших планах областных властей — строительство поликлиники и гипермаркета.
Застройщики Янино успели учесть опыт своих коллег, работающих на других территориях Ленобласти, и избежали многих ошибок при реализации проектов. В новых кварталах продуманы логистика для транспорта и для пешеходов, построены широкие проезды и тротуары, оборудовано достаточное количество парковочных мест, много магазинов формата «у дома», есть даже собственное пожарное депо.
На удивление осознанный подход
Жизнь в пригороде выбирают люди, которые любят городской комфорт и стремятся при этом жить близко к природе. А ее здесь много — рядом расположены Ржевский лесопарк и Ковалевское лесничество, где местные жители всегда могут отдохнуть, прогуляться и заняться спортом на свежем воздухе. На велосипеде можно доехать до памятника природы «Колтушские высоты». Здесь среди живописного леса и холмов проложена эко-тропа протяженностью 3,7 км, которая приводит к озеру. В разных точках маршрута установлены информационные стенды с интересными фактами о происхождении и особенностях колтушской возвышенности: ее флоре, фауне и водной системе.
Отсутствие вредных производств и обилие зеленых массивов позволяют отнести Янино к одному из экологически благополучных районов Ленобласти. Этот статус в 2018 году был подтвержден сертифицированными экологами. Эксперты делали замеры и оценивали локацию по целому ряду параметров: безопасность и экологичность применяемых материалов и технологий в жилых комплексах, строящихся в Янино, отсутствие радиации и чистый, без вредных примесей воздух во дворах, количество зеленых насаждений вокруг и внутри новых кварталов.
К слову, озеленение во дворах новостроек идет очень активно — девелоперы не экономят на проектах благоустройства. Да и сами жители стараются проявлять сознательность и поддерживать экологические инициативы — например, по сортировке мусора. Так, в голландском квартале «Янила» — наиболее крупном проекте, реализуемом в Янино — установлены контейнеры для сортировки отходов и сбора макулатуры, в каждой парадной есть боксы для использованных батареек и контейнер для пластиковых крышек. Кроме того, управляющая компания при содействии застройщика «Ленстройтрест» повышает уровень знаний населения об экологии, проводит мастер-классы по организации раздельного сбора и хранения мусора в квартире, мотивирует жителей через социальные акции к поддержке экологических инициатив.
Справка о компании «Ленстройтрест»
ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО «Специализированной застройщик ЛСТ Девелопмент», проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/
ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО «Специализированной застройщик ЛСТ Девелопмент», проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/