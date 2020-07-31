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31.07.2020 17:47
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Красносельский район захватили торговцы арбузами, а на весь Невский откроется одна точка. Смольный опубликовал список разрешенных для торговли бахчевыми мест

Власти Петербурга согласовали список из 127 адресов, по которым с 1 августа можно поставить заполненные арбузами и дынями прилавки. Равномерного распределения не получилось.

Список точек согласован предпринимателями с комитетом имущественных отношений, всего в нем 127 адресов, купить дыню или арбуз по ним можно будет с 1 августа и до 15 октября.

Полностью список доступен по ссылке. Судя по нему, жителям Невского района за арбузами придется ходить в супермаркеты или другие стационарные магазины, там согласована только одна точка — у 24-го дома по улице Дыбенко. На весь Петродворцовый также выделено одно место под клетку с бахчевыми, она откроется в Ломоносове, на улице Жоры Антоненко. Всего три места согласованы на огромный Приморский район, причем два из них в двух концах Земского переулка, длина которого меньше километра. Больше десятка точек приходится на Красногвардейский и Калининский районы, но однозначный лидер — Красносельский. Там запастись бахчевыми можно сразу по 36 адресам.

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