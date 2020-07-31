На учебу только в маске. Минобрнауки хочет обязать студентов пользоваться средствами защиты
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации считает необходимым ношение масок в вузах.
«Ношение масок будет обязательным требованием. Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции», — заявил 31 июля министр науки и высшего образования Валерий Фальков в telegram-канале ведомства.
Единственной причиной не пользоваться средствами защиты станет справка о наличии антител. Кроме того, преподавателям разрешат вести лекции без масок.
Также в учебных заведениях измерение температуры станет обязательным. «К предстоящему новому учебному году все входы в учебные корпуса должны быть обеспечены системой термометрии. Это необходимо, чтобы не допустить новых очагов и снизить риски заражения», — указал министр.