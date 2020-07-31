FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +18
73.36р86.25р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
31.07.2020 17:33
2
Печать

На учебу только в маске. Минобрнауки хочет обязать студентов пользоваться средствами защиты

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации считает необходимым ношение масок в вузах.

«Ношение масок будет обязательным требованием. Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции», — заявил 31 июля министр науки и высшего образования Валерий Фальков в telegram-канале ведомства.

Единственной причиной не пользоваться средствами защиты станет справка о наличии антител. Кроме того, преподавателям разрешат вести лекции без масок.

Также в учебных заведениях измерение температуры станет обязательным. «К предстоящему новому учебному году все входы в учебные корпуса должны быть обеспечены системой термометрии. Это необходимо, чтобы не допустить новых очагов и снизить риски заражения», — указал министр.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

sakorol
А почему школьников забыли, тоже надо маски надеть
krasnonosov
Зачем мелочиться? Надеть всем противогазы, костюмы химзащиты, на ноги ласты, на случай наводнения и огнетушитель ОУ-10 положить в портфель на случай пожара, и только в таком виде впускать в школу и ВУЗ.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний