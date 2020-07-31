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31.07.2020 17:28
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Юрий Жирков продлил контракт с «Зенитом»

Защитник футбольного клуба «Зенит» Юрий Жирков останется в команде еще на один год. Как сообщили в пресс-службе петербуржцев, новое соглашение с 36-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2020/21.

Юрий Жирков перешел в «Зенит» в январе 2016 года. За четыре с половиной года игрок провел в составе сине-бело-голубых 107 матчей, забил пять мячей и отдал 15 результативных передач.

Вместе с «Зенитом» защитник дважды выиграл Российскую премьер-лигу, завоевал два Кубка и Суперкубок страны.

Ранее «Зенит» объявил о подписании нападающего Артема Дзюбы.

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