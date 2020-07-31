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31.07.2020 17:17
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На пост ДПС в Сочи пришёл медведь

В Лазаревском районе Сочи на пост ДПС «Магри» вышел медведь. Видеозаписи очевидцев публикуют соцсети. По мнению зоологов, животное нездорово.

«Обессиленный мишка бродил вокруг поста ГАИ и находился в заторможенном состоянии, возможно, у животного имеется травма, или он болен, — пишут в паблике «ДТП и ЧП | Сочи» «ВКонтакте». — Через некоторое время медведь ушёл обратно в лес».

По информации ФГБУ «Сочинский национальный парк», инцидент произошёл 31 июля. На место сразу выехали сотрудники парка, чтобы совместно с сотрудниками ГИБДД отпугнуть зверя. При предварительном осмотре они выявили признаки бешенства. Вызвана ветеринарная служба.

Издание Sochi.com пишет, что медведя спугнули собаки. Зоозащитники обратились в заповедники, а затем в природоохранные службы с просьбой помочь ему.

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Комментарии (3)

Wert
Медведь уже старик, ево ждут в небесной берлоге.
OldObyvatel
Нашел к кому за помощью обращаться. К ментам...
вадики
Бетный мишка!Жаль его!Гималайский!
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