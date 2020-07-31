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31.07.2020 17:02
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Автомобилист успел увернуться от маршрутки на Народной, а мотоциклист — нет

Мотоциклист попал под колеса маршрутки в Невском районе Петербурга. Момент столкновения попал на камеру.

Как сообщил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Андрей, авария произошла в 8:25 31 июля на перекрестке Дальневосточного проспекта и Народной улицы. Микроавтобус Iveco маршрута К-49 сбил мотоцикл. «Жертв нет, мотоциклист отделался ссадинами», — писал участник группы.

По словам участника сообщества «Мотосолидарность» Александра, байкера в итоге увезли в больницу имени Джанелидзе с подозрениями на перелом ноги и плеча. «Маршрутка вылетела на красный. В правом ряду машина успела оттормозиться, а в левом мотоцикл не успел, и его протаранила маршрутка в бок», — рассказал он.

Позднее в телеграм-канале «Мегаполис» появилось видео момента ДТП. На записи видно, как транспорт, едущий по Народной прямо, останавливается у стоп-линии, встречный поток начинает поворачивать налево на Дальневосточный, и в этот момент на перекресток выезжает маршрутка. Она едва не сталкивается с машиной, поворачивающей по правому ряду, но ее водитель успевает затормозить, а маршрутчик — взять правее. А вот мотоциклист среагировать не успевает, сталкивается с микроавтобусом и падает.

«Мегаполис»

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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