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31.07.2020 16:27
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«Такой подход ведёт мир к киберхаосу». МИД РФ пообещал зеркальный ответ на санкции ЕС из-за хакерских атак

Санкции Евросоюза, наложенные на четырёх россиян — предполагаемых хакеров, связанных с российской разведкой, — и структуры ВС РФ, не останутся без ответа. Об этом говорится в заявлении МИДа РФ 31 июля.

«Как известно, в дипломатии все зеркально», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИДе решение Брюсселя наложить киберсанкции на Россию, КНДР и КНР в связи с хакерскими атаками вызвало «недоумение» и «сожаление». Москва видит в этой «недружественной акции» «политическую подоплёку».

«Опять все сделано бездоказательно, под надуманным предлогом о причастности к неким киберинцидентам, имевшим место в прошлом. Политическая подоплека этого шага очевидна», — следует из сообщения министерства.

Кремль, отмечает МИД, не раз предлагал обсудить вопросы в сфере информационной безопасности, которые вызывают обеспокоенность Евросоюза, через каналы и механизмы по линии ООН и ОБСЕ.

«Напрашивается вывод, что серьезному разговору, ведущему к урегулированию разногласий и повышению взаимного доверия, в Евросоюзе предпочитают политику одностороннего давления и рестрикций. Такой подход ведет мир не к «порядку, основанному на правилах», о котором так любят рассуждать наши еэсовские партнеры, забывая о центральной роли ООН, а, напротив, к новым политическим противостояниям и киберхаосу», — считают дипломаты.

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Комментарии (1)

тат2007amg
Зеркальный ответ - М.Захарова посмотрела в зеркальце и подумала "чертовски хороша"..
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