«Такой подход ведёт мир к киберхаосу». МИД РФ пообещал зеркальный ответ на санкции ЕС из-за хакерских атак

Санкции Евросоюза, наложенные на четырёх россиян — предполагаемых хакеров, связанных с российской разведкой, — и структуры ВС РФ, не останутся без ответа. Об этом говорится в заявлении МИДа РФ 31 июля.

«Как известно, в дипломатии все зеркально», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИДе решение Брюсселя наложить киберсанкции на Россию, КНДР и КНР в связи с хакерскими атаками вызвало «недоумение» и «сожаление». Москва видит в этой «недружественной акции» «политическую подоплёку».