На турбазе в Алтайском крае в запертом номере нашли мертвой семью из четырех человек. Среди них ребенок

По неизвестной пока причине на турбазе в Алтайском крае умерли четыре человека. Об их судьбе забеспокоились после того, как они долго не выходили из номера.

Об обнаружении тел 31 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах края. Уточняется, что речь идет о базе неподалеку от озера Ая. Номер вскрыли после того, как семья продолжительное время из него не выходила. Найдены тела четырех человек, один из них несовершеннолетний ребенок. Причина смерти пока не установлена, официально обнаружение тел региональный Следственный комитет не подтвердил, но и не опроверг.