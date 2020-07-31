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31.07.2020 16:07
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В Сочи выросла коронавирусная заболеваемость. К концу недели прибавились десятки инфицированных

Рост заболеваемости коронавирусом в Сочи отмечается с 23 июля. За последние несколько суток заразились 63 человека.

Данные приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Так, за 31 июля выявлено 16 зараженных, накануне 15, еще днем ранее тест подтвердил наличие инфекции у 17 пациентов. Всего с начала недели заразились 63 человека.

Рост отмечается с 23 июля, когда в статистику попали 19 человек. При этом днем ранее заразились только шесть.

За последнюю неделю умерли семь пациентов, всего с начала пандемии скончались 26 пациентов сочинских стационаров.

В Краснодарском крае за время эпидемии заболели 8266 человек, из них 809 — в Сочи.

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Комментарии (1)

***_555
И теперь всё это расползётся по стране.
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