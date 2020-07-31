«Как всегда, цифры из пальца». Дегтярев прокомментировал фильм Навального о загородном доме своих родителей за 100 млн рублей

В интервью он уточнил, что его родители — врачи, которые трудились в Йемене и Уганде, где «зарабатывали деньги».

«Это дом, где живут мои родители, которые, продав все нажитое за всю свою жизнь имущество (а отцу, на всякий случай, 71 год, и они работали много за границей),<...> построили дом в Подмосковье», — заявил 31 июля Михаил Дегтярев в эфире хабаровского телеканала «Губерния».

По его словам, в расследовании Навального о том, что родственникам депутата от ЛДПР принадлежат загородный дом за 100 миллионов и квартира в Москве, нет «ничего интересного» и «как всегда, цифры из пальца». При этом врио губернатора подтвердил наличие недвижимости. «По факту — правда, дом есть, квартира есть, а как иначе», — добавил Дегтярев.

Алексей Навальный настаивает, что у отца Дегтярева есть дом за почти 100 миллионов рублей, который по документам занимает 266 квадратных метров. Оппозиционер указывает, что участок может быть больше. «Бережливая семья губернатора предпочла поставить на учет это здание с занижением площади в четыре раза и теперь очень хорошо экономит на налогах», — говорится в расследовании. Также Навальный считает, что у матери депутата может быть квартира на юге столицы площадью почти 100 квадратных метров.