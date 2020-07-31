За нарушение масочно-перчаточного режима в Москве предписания получили больше шести тысяч магазинов

Общая сумма штрафов за отсутствие масок и перчаток на продавцах в столичных магазинах может превысить 300 млн рублей. Два предприятия уже закрыли.

Об этом ТАСС 31 июля рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, с момента, когда был введен обязательный масочный режим, то есть с 12 мая, было проведено множество рейдов. Выяснилось, что требования особо не соблюдаются, за два месяца составлено больше шести тысяч протоколов на сумму около 300 млн рублей. Однако размер штрафа определяет суд, поэтому точная цифра пока неизвестна. Немерюк также сообщил, что после многочисленных жалоб на несоблюдение коронавирусных правил в Москве были закрыты два магазина.