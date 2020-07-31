Захват Лахта Центра изнутри. Лайфхак, как покорить самое высокое здание Петербурга
«Фонтанка» узнала подробности покорения руфером самого высокого небоскрёба Европы Лахта Центра. Чтобы показать офис «Газпрома» сверху, сначала пришлось освоиться внутри.
Как стало известно нашему изданию 31 июля, героя опубликованного ролика о восхождении на Лахта Центр должны были узнать сотрудники службы безопасности. Они если и не знают его лично, то неоднократно видели на территории стройки. Руфер Кирилл появлялся там на протяжении минимум месяца в качестве рабочего.
Собеседники «Фонтанки» рассказали, что в Лахта Центре уже вычислили молодого человека в маске самурая. Якобы он проник на территорию как рабочий, на участке, где ведет деятельность компания «Фаст Констракшн». Фирма, которая на своём сайте хвалится реконструкцией офиса «ВКонтакте» и работами на «Зенит-Арене», получила подряд на отделочные работы на нескольких этажах в здании от «дочки» «Газпрома» «Центргаза».
Отношения покорителя небоскреба Кирилла с компанией длились примерно месяц. Работа в Лахта Центре, совпавшая с пандемией, должна была подчиняться строгому регламенту, в особенности в части коронавирусных правил. Среди них, например, тщательные проверки работников перед сменами. Источники «Фонтанки» утверждают, что любой новый сотрудник, которого допускают на объект, проходит обязательную двухнедельную обсервацию, а ежедневная процедура пропуска на стройку занимает до 3 часов.
О подробностях своего вклада в строительство офиса «Газпрома» руфер рассказывать не стал. На канале Outer Area, на котором была размещена видеозапись восхождения, авторы заявляют, что готовили этот проект больше года. Гендиректор «Фаст Констракш» Дмитрий Воробьёв вечером 30 июля ещё утверждал, что не знает о случившемся, несмотря на то, что в Лахта Центре уже вовсю идёт внутренняя проверка. Сотрудников с именем Кирилл, по его словам, в компании нет, новых лиц за последнее время не появлялось. Как заявляет Воробьёв, в штате фирмы, которая занимается отделкой небоскрёба, работает пять человек, ответить за привлечённых субподрядчиков гендиректор не смог.