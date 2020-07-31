Захват Лахта Центра изнутри. Лайфхак, как покорить самое высокое здание Петербурга

«Фонтанка» узнала подробности покорения руфером самого высокого небоскрёба Европы Лахта Центра. Чтобы показать офис «Газпрома» сверху, сначала пришлось освоиться внутри.

Как стало известно нашему изданию 31 июля, героя опубликованного ролика о восхождении на Лахта Центр должны были узнать сотрудники службы безопасности. Они если и не знают его лично, то неоднократно видели на территории стройки. Руфер Кирилл появлялся там на протяжении минимум месяца в качестве рабочего.

Собеседники «Фонтанки» рассказали, что в Лахта Центре уже вычислили молодого человека в маске самурая. Якобы он проник на территорию как рабочий, на участке, где ведет деятельность компания «Фаст Констракшн». Фирма, которая на своём сайте хвалится реконструкцией офиса «ВКонтакте» и работами на «Зенит-Арене», получила подряд на отделочные работы на нескольких этажах в здании от «дочки» «Газпрома» «Центргаза».