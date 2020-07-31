В Петербурге очистят от мусора живописные места

В Северной столице в первый день августа в рамках проекта «Чистые Игры» пройдут «Летние Чистые Игры». Участники будут соревноваться в очистке зелёных территорий от мусора в одиночку или семьями с соблюдением всех правил индивидуальной защиты, а места уборки будут разнесены по всему городу.



«На каждой точке ограничено количество участников — не более 30. Стартовать они будут не одновременно, а по очереди, с интервалом в 3–5 минут. При этом у каждой команды будет один час на уборку мусора, вне зависимости от того, когда они стартовали. Всем участникам выдадут маски и антисептики», — рассказали организаторы соревнований.

