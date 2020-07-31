В Петербурге очистят от мусора живописные места
В Северной столице в первый день августа в рамках проекта «Чистые Игры» пройдут «Летние Чистые Игры». Участники будут соревноваться в очистке зелёных территорий от мусора в одиночку или семьями с соблюдением всех правил индивидуальной защиты, а места уборки будут разнесены по всему городу.
«На каждой точке ограничено количество участников — не более 30. Стартовать они будут не одновременно, а по очереди, с интервалом в 3–5 минут. При этом у каждой команды будет один час на уборку мусора, вне зависимости от того, когда они стартовали. Всем участникам выдадут маски и антисептики», — рассказали организаторы соревнований.
Места для уборки выбраны живописные: парк Александрино, территория у маяка в Петергофе, Ферменское озеро, берег вдоль Балтийского бульвара и др.
Стать участником игр может любой желающий. Но, как рассказал организатор проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе, надо торопиться — количество мест ограничено, а в некоторых локациях места уже закончились.
Чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо зарегистрироваться.
Кстати, игра будет транслироваться в прямом эфире — можно будет увидеть, как участники собирают мусор в разных живописных местах города. В онлайн-шоу будет свой ведущий и гости — певица Женя Любич и председатель комитета по молодежной политике Юлия Аблец.
«Чистые игры» — общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Впервые идея Игр была опробована на реке Вуоксе в Ленинградской области. Это командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении.
По состоянию на апрель 2020 года было проведено 853 игры в России и еще в 16 странах (Венесуэле, Китае, Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индии, Нигерии, Италии, Польше, Болгарии, Латвии, Эстонии, Грузии, Казахстане, Беларуси и Украине). Игры объединили 59 755 игроков.