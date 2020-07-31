На границе с Украиной автомобилист попытался протаранить российских пограничников. И получил пулю

Погрануправление ФСБ рассказало, что в районе населенного пункта Григорьевка «контрабандист» хотел протаранить сотрудников ведомства.

«При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться на российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью», — цитирует 31 июля заявление погрануправления ФСБ ТАСС.

Пограничники вынуждены были применить оружие. Злоумышленник был ранен в бедро. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.