FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +18
73.36р86.25р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
31.07.2020 15:10
1
Печать

«Как будто коронавирус куда-то исчез». Московские власти будут следить за наличием масок у покупателей магазинов

Московские власти планируют усилить контроль за соблюдением масочного режима в столичных магазинах, так как торговые точки и их посетители стали более безответственно относиться к соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Об этом 31 июля заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, пишет РБК.

«Мы напоминаем об этом на каждом селекторном совещании, но такое ощущение, что все расслабились, как будто коронавирус куда-то исчез. Все сети заверяли правительство, что после отмены режима самоизоляции будут соблюдать требования Роспотребнадзора. Но в магазинах некоторые кассиры, продавцы и потребители без масок», — сказал Немерюк.

Чиновник также отметил, что, по его данным, сегодня только около трети москвичей носят маски в общественных местах, тогда как, например, в мае их было более 90%.

Москва одна из первых решилась на снятие практически всех коронавирусных ограничений, это произошло в начале июля. Несмотря на то что горожанам разрешили ходить в магазины, парки и музеи, им было рекомендовано и дальше не пренебрегать масками и соблюдать социальную дистанцию. При этом с начала пандемии столица занимает лидирующую позицию в России по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом, а также по количеству скончавшихся с COVID-19.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Hans-Christian
А выдавать СИЗ бесплатно или выделять средства на их закупку власти не хотят?
А рассказать про продажу масок в автоматах по 20 рублей при закупочной цене в рубль шестьдесят?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний