«Как будто коронавирус куда-то исчез». Московские власти будут следить за наличием масок у покупателей магазинов
Московские власти планируют усилить контроль за соблюдением масочного режима в столичных магазинах, так как торговые точки и их посетители стали более безответственно относиться к соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Об этом 31 июля заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, пишет РБК.
«Мы напоминаем об этом на каждом селекторном совещании, но такое ощущение, что все расслабились, как будто коронавирус куда-то исчез. Все сети заверяли правительство, что после отмены режима самоизоляции будут соблюдать требования Роспотребнадзора. Но в магазинах некоторые кассиры, продавцы и потребители без масок», — сказал Немерюк.
Чиновник также отметил, что, по его данным, сегодня только около трети москвичей носят маски в общественных местах, тогда как, например, в мае их было более 90%.
Москва одна из первых решилась на снятие практически всех коронавирусных ограничений, это произошло в начале июля. Несмотря на то что горожанам разрешили ходить в магазины, парки и музеи, им было рекомендовано и дальше не пренебрегать масками и соблюдать социальную дистанцию. При этом с начала пандемии столица занимает лидирующую позицию в России по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом, а также по количеству скончавшихся с COVID-19.