«Как будто коронавирус куда-то исчез». Московские власти будут следить за наличием масок у покупателей магазинов

Московские власти планируют усилить контроль за соблюдением масочного режима в столичных магазинах, так как торговые точки и их посетители стали более безответственно относиться к соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Об этом 31 июля заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, пишет РБК.

«Мы напоминаем об этом на каждом селекторном совещании, но такое ощущение, что все расслабились, как будто коронавирус куда-то исчез. Все сети заверяли правительство, что после отмены режима самоизоляции будут соблюдать требования Роспотребнадзора. Но в магазинах некоторые кассиры, продавцы и потребители без масок», — сказал Немерюк.