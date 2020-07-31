Великобритания притормаживает. Джонсон отложил новый этап снятия ограничений на две недели

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на брифинге 31 июля заявил о переносе следующего этапа снятия ограничительных мер.

По его словам, прогресс в борьбе с коронавирусом есть, смертность падает, но некоторые европейские страны «борются» за контроль над ситуацией. Великобритания должна быть готова к реагированию, добавляет он.

«Сегодняшние данные бюро национальной статистики свидетельствуют, что распространение коронавируса стало расти впервые с мая, мы не можем игнорировать эти данные», — сказал глава правительства Великобритании. Джонсон считает, что число заболевших, вероятно, будет расти.