Великобритания притормаживает. Джонсон отложил новый этап снятия ограничений на две недели
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на брифинге 31 июля заявил о переносе следующего этапа снятия ограничительных мер.
По его словам, прогресс в борьбе с коронавирусом есть, смертность падает, но некоторые европейские страны «борются» за контроль над ситуацией. Великобритания должна быть готова к реагированию, добавляет он.
«Сегодняшние данные бюро национальной статистики свидетельствуют, что распространение коронавируса стало расти впервые с мая, мы не можем игнорировать эти данные», — сказал глава правительства Великобритании. Джонсон считает, что число заболевших, вероятно, будет расти.
Как выразился британский премьер, страна должна теперь «нажать на педаль тормоза», чтобы держать вспышку под контролем.
«Сегодня мы откладываем планировавшиеся послабления, как минимум, на две недели», — объявил он.
Требование обязательного ношения масок с 8 августа распространится на музеи, галереи, кинотеатры и места отправления культа.
Накануне суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании составил 846. Всего COVID-19 за время пандемии диагностировали у 302 тысяч человек, количество летальных исходов близится к 46 тысячам.
С 1 августа в Великобритании планировалось открыть большую часть спортивных центров, боулинг-клубы, катки, казино, косметологические салоны. Также некоторые театры намерены были возобновить показы спектаклей. Должны были разрешить проведение свадебных приемов с 30 гостями. Все эти послабления отложены.