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31.07.2020 15:05
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Шлиссика удалось не превратить в человека. Любителю шхериться нашли подходящую шхеру

Второго Крошика не будет. Сотрудникам Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино всё-таки удалось выпустить в дикую природу Шлиссика. После первой неудачной попытки его пришлось специально подготовить к этому.

Видео Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино из vk.com/sealrescue

Как сообщает центр 31 июля в своём паблике «Спасение тюленей 699-23-99» «ВКонтакте», вчера самостоятельную жизнь начали и самочка Морозова, и Шлиссик, он же Шлипсик. «За время, прошедшее после первой попытки выпуска, мы его хорошенько повзрослили, подержали в группе нерп (если Крошика можно считать нерпой, конечно), поохотили за живыми карасями и т. д., — рассказывают зоологи. — Ещё мы заметили, что Шлиссик проявляет признаки агарофобии, совсем почти не находится на открытых пространствах, а постоянно пытается зашхериться в каких-то закоулках и тёмных местечках. Достаточно необычное поведение. Поэтому мы подумали-подумали и решили выпустить его в ладожских шхерах».

Перед отправкой «на историческую родину» Шлиссик имел долгий разговор с Крошиком. На следующий день его повезли в шхеры. И там он «устроил представление».

«Для начала он прилип к днищу клетки, и его пришлось оттуда вытряхивать. Вытряхнутый Шлипсик в панике пытался залезть обратно в клетку, и её пришлось от него убрать. Очутившись на открытом месте, Шлиссик впал в оцепенение и боялся пошевелиться. Так он просидел минут 15, искоса поглядывая вокруг. Пришлось перенести его в каменистую расщелину, ведущую к воде. Увидев вокруг себя стенки, Шлиссик тут же ожил, приободрился и достаточно быстро уполз под воду, где исчез, и больше мы его не видели. Наверное, так и будет жить, подобно сому, на дне, изредка всплывая для вдохов. Ну а если серьезно, то в шхерах для него есть масса укрытий, где он может перевести дух. Так что надеемся, что второго Крошика в центре не будет», — отмечают зоологи.

Фото: vk.com/sealrescue
Фото: vk.com/sealrescue
Фото: vk.com/sealrescue
Фото: vk.com/sealrescue
Фото: vk.com/sealrescue
Фото: vk.com/sealrescue

Самочка Морозова сдала экзамен на отлично: вышла, немного покрутилась и уплыла. «Она хорошая дикая нерпочка получилась, и всё у неё будет хорошо», — уверены в Фонде друзей балтийской нерпы.

Крошика нашли и спасли в марте 2016 года у поселка Свирица. Когда он подрос, его дважды выпускали в Ладожское озеро, но он настолько привык к людям, что каждый раз возвращался обратно. В итоге Крошик стал постоянным жителем репинского центра, и похоже, стал считать себя человеком. Молодого Шлиссика пытались выпустить в середине июля, но вместо этого он отправился знакомиться с пляжниками.

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