Как сообщает центр 31 июля в своём паблике «Спасение тюленей 699-23-99» «ВКонтакте», вчера самостоятельную жизнь начали и самочка Морозова, и Шлиссик, он же Шлипсик. «За время, прошедшее после первой попытки выпуска, мы его хорошенько повзрослили, подержали в группе нерп (если Крошика можно считать нерпой, конечно), поохотили за живыми карасями и т. д., — рассказывают зоологи. — Ещё мы заметили, что Шлиссик проявляет признаки агарофобии, совсем почти не находится на открытых пространствах, а постоянно пытается зашхериться в каких-то закоулках и тёмных местечках. Достаточно необычное поведение. Поэтому мы подумали-подумали и решили выпустить его в ладожских шхерах».

Перед отправкой «на историческую родину» Шлиссик имел долгий разговор с Крошиком. На следующий день его повезли в шхеры. И там он «устроил представление».

«Для начала он прилип к днищу клетки, и его пришлось оттуда вытряхивать. Вытряхнутый Шлипсик в панике пытался залезть обратно в клетку, и её пришлось от него убрать. Очутившись на открытом месте, Шлиссик впал в оцепенение и боялся пошевелиться. Так он просидел минут 15, искоса поглядывая вокруг. Пришлось перенести его в каменистую расщелину, ведущую к воде. Увидев вокруг себя стенки, Шлиссик тут же ожил, приободрился и достаточно быстро уполз под воду, где исчез, и больше мы его не видели. Наверное, так и будет жить, подобно сому, на дне, изредка всплывая для вдохов. Ну а если серьезно, то в шхерах для него есть масса укрытий, где он может перевести дух. Так что надеемся, что второго Крошика в центре не будет», — отмечают зоологи.