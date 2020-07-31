Генерал Кадыров рассказал, как получал воинское звание и на что готов ради Путина

С Путиным глава Чечни разговаривал «по стойке смирно», а после того, как верховный главнокомандующий сделал его генералом Росгвардии, Рамзан Кадыров готов к любым санкциям.

Об этом чеченский лидер рассказал каналу «Россия 24», отрывок разговора опубликован в твиттере журналиста Дмитрия Смирнова 31 июля. Кадыров отвечает на вопрос о том, как он воспринял новости о своем переводе из структур МВД в Росгвардию, куда вместе с ним перетекло его звание генерал-майора. «Президент говорит: «Ты сидишь?» Я: «Когда с вами разговариваю, по стойке смирно стою». Он говорит: «Есть повод». Зачитал указ и поздравил. Это не обычное воинское звание. Не просто президент, а великий человек, мудрый политик, самый авторитетный человек в мире, и такое отношение. После этих слов я попрошу побольше санкций: чем больше, тем интересней», — посмеялся Кадыров, потирая руки.