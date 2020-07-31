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31.07.2020 14:46
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Генерал Кадыров рассказал, как получал воинское звание и на что готов ради Путина

С Путиным глава Чечни разговаривал «по стойке смирно», а после того, как верховный главнокомандующий сделал его генералом Росгвардии, Рамзан Кадыров готов к любым санкциям.

Об этом чеченский лидер рассказал каналу «Россия 24», отрывок разговора опубликован в твиттере журналиста Дмитрия Смирнова 31 июля. Кадыров отвечает на вопрос о том, как он воспринял новости о своем переводе из структур МВД в Росгвардию, куда вместе с ним перетекло его звание генерал-майора. «Президент говорит: «Ты сидишь?» Я: «Когда с вами разговариваю, по стойке смирно стою». Он говорит: «Есть повод». Зачитал указ и поздравил. Это не обычное воинское звание. Не просто президент, а великий человек, мудрый политик, самый авторитетный человек в мире, и такое отношение. После этих слов я попрошу побольше санкций: чем больше, тем интересней», — посмеялся Кадыров, потирая руки.

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Кадырову воинского звания 23 июля. Это произошло вскоре после того, как на главу Чечни, его жену и старших дочерей Госдепом были наложены санкции. Американцы объяснили это нарушениями прав человека в республике.

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Комментарии (5)

Александр Н
Неужели дотаций не хватает, что приходится звания раздавать ?
Агроном аэродрома
А чё не генерал-лейтенанта сразу? Не ценят, видать, академика..
Hans-Christian
Настоящие сотрудники получают звания за службу.
За что этому расфуфыренному самовлюблённому бородачу дают звание? Только за то, что он кореш Путина - один из тех, кто вместе с ним цинично грабит народ?
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