Директор детской спортшколы в Казани задержана по подозрению в хищении «мёртвого» пони

Следователи из Татарстана задержали директора республиканской детско-юношеской школы по конному спорту. 34-летнюю женщину подозревают в незаконной продаже пони. Об этом 31 июля сообщает республиканское управление СКР.



Руководитель учреждения от показаний отказалась, отмечают в ведомстве. Уголовное дело о хищении пони из спортшколы было возбуждено ещё в апреле 2020 года по статье о мошенничестве. Подозреваемых в деле изначально не было.



По версии следствия, весной 2018 года сотрудники школы сфабриковали фиктивные документы о смерти пони, списали его с баланса и продали за 10 тыс. рублей.

