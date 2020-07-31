Директор детской спортшколы в Казани задержана по подозрению в хищении «мёртвого» пони
Следователи из Татарстана задержали директора республиканской детско-юношеской школы по конному спорту. 34-летнюю женщину подозревают в незаконной продаже пони. Об этом 31 июля сообщает республиканское управление СКР.
Руководитель учреждения от показаний отказалась, отмечают в ведомстве. Уголовное дело о хищении пони из спортшколы было возбуждено ещё в апреле 2020 года по статье о мошенничестве. Подозреваемых в деле изначально не было.
По версии следствия, весной 2018 года сотрудники школы сфабриковали фиктивные документы о смерти пони, списали его с баланса и продали за 10 тыс. рублей.
Нанесенный школе ущерб следствие оценило в 60 тыс. рублей.