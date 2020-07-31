Легковой автомобиль не разминулся с автобусом во Всеволожском районе Ленобласти. Со слов очевидцев, в аварии пострадали двое, но помощь им оказали на месте.



Как сообщили 31 июля в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла 30 июля около 21:10 на 17-м километре автодороги Санкт-Петербург — Магистральная в поселке Агалатово. Столкнулись легковой автомобиль Hyundai и рейсовый пригородный автобус.

На момент прибытия наряда ДПС в автобусе пассажиров не было. По предварительной информации, в результате ДТП пострадавших нет. Проводится проверка, выясняются обстоятельства», — отметили в ведомстве.