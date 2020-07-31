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31.07.2020 14:36
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Водитель Hyundai проверил на прочность автобус в Агалатово. Пострадавших ГИБДД не застала

Легковой автомобиль не разминулся с автобусом во Всеволожском районе Ленобласти. Со слов очевидцев, в аварии пострадали двое, но помощь им оказали на месте.

Как сообщили 31 июля в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла 30 июля около 21:10 на 17-м километре автодороги Санкт-Петербург — Магистральная в поселке Агалатово. Столкнулись легковой автомобиль Hyundai и рейсовый пригородный автобус.

На момент прибытия наряда ДПС в автобусе пассажиров не было. По предварительной информации, в результате ДТП пострадавших нет. Проводится проверка, выясняются обстоятельства», — отметили в ведомстве.

Судя по фото с места происшествия, в аварию попал автобус ПАЗ маршрута № 690. «Хёндэ» приехал ему в левый передний угол. У легковой сильно повреждена передняя часть. По данным портала «Мегаполис», в ДТП пострадали две пассажирки автобуса: одна ушибла колено, вторая — грудь. Их осмотрели прибывшие на место медики, но от госпитализации пострадавшие отказались.

По словам дочери одной из пострадавших, водитель Hyundai был с признаками опьянения и пытался уговорить водителя автобуса решить дело без оформления, однако тот отказался, и вызвали ГИБДД, передает портал. Инспекторов, со слов женщины, ждали полтора часа, и в конце концов после 23 часов пассажиры автобуса и скорая разъехались.

Фото: «Мегаполис»
Фото: «Мегаполис»
Фото: «Мегаполис»
Фото: «Мегаполис»
Фото: «Мегаполис»

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