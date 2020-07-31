Верхом к здоровью. В Петербурге детей с ДЦП приглашают на бесплатные занятия иппотерапии
У петербургских детей с ДЦП появилась возможность пройти курс реабилитации иппотерапией совершенно бесплатно. Это стало возможным благодаря частным благотворительным пожертвованиям.
Занятия будут проводить специалисты РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд». Организация уже много лет проводит занятия иппотерапией для детей и взрослых.
На бесплатный реабилитационный курс, который пройдёт в рамках благотворительной программы, приглашаются дети с ДЦП от 12 до 16 лет. Цикл будет состоять из 24 занятий 2 раза в неделю. Занятия будут проходить на базе в Усть-Ижоре. Как отметили в «Аккорде», эта площадка обслуживается социальным такси.
Для участия в программе необходимо соблюсти ряд условий. Например, посещения должны быть регулярными, а у ребёнка не должно быть противопоказаний.
Занятия начнутся по мере формирования группы. Как рассказали «Фонтанке» в «Аккорде», места ещё есть. О том, как записаться за реабилитационный курс, можно узнать в официальном паблике РОО «Аккорд».
РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» — социально ориентированная некоммерческая общественная организация. Основное направление деятельности — иппотерапия, адаптивная верховая езда (проведение оздоровительных, реабилитационных, психокоррекционных, развивающих, рекреационных и спортивных занятий с использованием лошади). Целевая аудитория — лица с ограниченными возможностями, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, члены их семей. «Аккорд» проводит занятия иппотерапией для детей и взрослых, а также информационно-просветительские встречи об использовании иппотерапии в системе комплексной реабилитации для специалистов и руководителей сферы реабилитации и социальной защиты и поддержки инвалидов, для родителей детей-инвалидов, для студентов профильных вузов. Организация ведёт подготовку волонтёров для работы в иппотерапевтических проектах и организует благотворительные конные праздники для социально не защищенных групп населения. РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» существует исключительно на пожертвования.
Иппотерапия — метод реабилитации посредством лечебной верховой езды. Иппотерапия применяется для реабилитации пациентов с неврологическими и другими нарушениями, такими, как аутизм, церебральный паралич, артрит, рассеянный склероз, черепно-мозговая травма, инсульт, травмы спинного мозга, поведенческие и психические расстройства. Метод используется также в случаях поражения слуха и зрения.