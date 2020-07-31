Верхом к здоровью. В Петербурге детей с ДЦП приглашают на бесплатные занятия иппотерапии

У петербургских детей с ДЦП появилась возможность пройти курс реабилитации иппотерапией совершенно бесплатно. Это стало возможным благодаря частным благотворительным пожертвованиям.



Занятия будут проводить специалисты РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд». Организация уже много лет проводит занятия иппотерапией для детей и взрослых.



На бесплатный реабилитационный курс, который пройдёт в рамках благотворительной программы, приглашаются дети с ДЦП от 12 до 16 лет. Цикл будет состоять из 24 занятий 2 раза в неделю. Занятия будут проходить на базе в Усть-Ижоре. Как отметили в «Аккорде», эта площадка обслуживается социальным такси.

