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31.07.2020 13:56
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В Мурманской области до осени продлили ограничения из-за коронавируса

Власти продлили режим повышенной готовности в Мурманской области из-за угрозы распространения коронавируса до 1 сентября, сообщает мурманский оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

«В Мурманской области повышенная готовность из-за угрозы распространения коронавируса сохраняется до 1 сентября. Об этом сегодня на брифинге заявил губернатор Андрей Чибис», — говорится в сообщении.

Глава региона заявил, что прогноз о снижении заболеваемости подтвердился. Если этот тренд сохранится, то, по словам Чибиса, в середине августа возможно будет смягчение введённых ограничений. В частности, с середины августа смогут открыться общепит, торговые центры и детские сады. Это же касается плановой медицинской помощи.

При этом губернатор обратил внимание, что риски сохраняются, призывал всех соблюдать меры предосторожности, носить маски и дезинфицировать руки.

По состоянию на 31 июля в Мурманской области выявлено 139 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекцией составляет 10 232.

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