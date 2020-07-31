В Мурманской области до осени продлили ограничения из-за коронавируса

Власти продлили режим повышенной готовности в Мурманской области из-за угрозы распространения коронавируса до 1 сентября, сообщает мурманский оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.



«В Мурманской области повышенная готовность из-за угрозы распространения коронавируса сохраняется до 1 сентября. Об этом сегодня на брифинге заявил губернатор Андрей Чибис», — говорится в сообщении.

Глава региона заявил, что прогноз о снижении заболеваемости подтвердился. Если этот тренд сохранится, то, по словам Чибиса, в середине августа возможно будет смягчение введённых ограничений. В частности, с середины августа смогут открыться общепит, торговые центры и детские сады. Это же касается плановой медицинской помощи.