«Печать глазами. Как, зачем, почему?» Петербургский программист с ДЦП расскажет о разработках для людей с нарушением речи

Иван, о котором «Фонтанка» уже не раз рассказывала , — молодой программист, спортсмен, основатель компании LINKa по разработке приложений для свободного общения, которые могут использовать люди с различными особенностями: ДЦП, нарушения речи после инсульта, аутизм. Благодаря своим разработкам юноша попал в список «Самые перспективные россияне до 30 лет по версии Forbes — 2020».

Петербургский программист с ДЦП Иван Бакаидов при поддержке благотворительного фонда «Близкие другие» проведёт эксклюзивный вебинар «Печать глазами. Как, зачем, почему?», в ходе которого он расскажет о разработках, помогающих в общении тем, у кого имеются проблемы с речью.

Проблемой коммуникации он занимается уже давно, так как из-за тяжёлой формы ДЦП он сам не может говорить. Также Иван не владеет письмом, что в своё время послужило причиной создания петиции против прав ущемления тех, кто не может лично поставить подпись на документах.



На предстоящем вебинаре Иван расскажет, какие есть модели айтрекеров (устройства для отслеживания взгляда), в том числе и дешевые; как подготовить ребёнка к использованию управлению глазами; какие есть программы для айтрекеров. Также будет рассмотрено несколько случаев пользователей: тех, кто не умеет читать; тех, кто хотят уверенно пользоваться соцсетями, и тех, кому надо общаться.



Вебинар состоится 6 августа в 15:00. В нём могут принять участие все желающие. Для этого необходима только регистрация, которую можно пройти на сайте БФ «Близкие другие».

