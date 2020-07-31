В Кремле ждут, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят в ближайшее время

В Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии россиян в ближайшее время отпустят на свободу. Об этом 31 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Мы надеемся и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).



Представитель главы государства также отметил, что «безосновательное задержание российских граждан не совсем укладывается в параметры союзнических отношений», добавляет RT. По его словам, Кремлю до сих пор не предоставлена информация, обосновывающая ситуацию.

