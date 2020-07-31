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31.07.2020 13:33
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В Кремле ждут, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят в ближайшее время

В Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии россиян в ближайшее время отпустят на свободу. Об этом 31 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы надеемся и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).

Представитель главы государства также отметил, что «безосновательное задержание российских граждан не совсем укладывается в параметры союзнических отношений», добавляет RT. По его словам, Кремлю до сих пор не предоставлена информация, обосновывающая ситуацию.

В середине этой недели в Белоруссии были задержаны 32 жителя России. Белорусские власти подозревают их в причастности к подготовке массовых беспорядков в преддверии президентских выборов и идентифицируют как «бойцов ЧВК Вагнера». Подробнее о них читайте в материале «Фонтанки».

Белоруссия попросила Россию разъяснить сложившуюся ситуацию. Посол РФ заявил, что задержанные оказались в стране транзитом, они якобы должны были лететь в турецкий Стамбул, но опоздали на самолёт. Он объяснил, что россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия, а информация об их противоправных действиях отсутствует.

Кроме того, Белоруссия передала информацию о задержанных россиянах Украине. В Киеве проверяют их на причастность к боевым действиям на Донбассе.

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Комментарии (7)

Swift_5e4d8a276f5e8
Путин впервые оценил задержание граждан России в Минске: Разговор получился основательным (с) Царьград.
Piter Pen
10 августа отпустят, кого в РФ кого на Украина)
Kezevo
О как кремль всполошился спасая штатных киллеров, бывших сотрудников силовых структур которых нельзя арестовывать
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