В Кремле ждут, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят в ближайшее время
В Кремле ожидают, что задержанных в Белоруссии россиян в ближайшее время отпустят на свободу. Об этом 31 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы надеемся и даже убеждены, что в самое ближайшее время наши белорусские коллеги разберутся с этим инцидентом и отпустят российских граждан», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).
Представитель главы государства также отметил, что «безосновательное задержание российских граждан не совсем укладывается в параметры союзнических отношений», добавляет RT. По его словам, Кремлю до сих пор не предоставлена информация, обосновывающая ситуацию.
В середине этой недели в Белоруссии были задержаны 32 жителя России. Белорусские власти подозревают их в причастности к подготовке массовых беспорядков в преддверии президентских выборов и идентифицируют как «бойцов ЧВК Вагнера». Подробнее о них читайте в материале «Фонтанки».
Белоруссия попросила Россию разъяснить сложившуюся ситуацию. Посол РФ заявил, что задержанные оказались в стране транзитом, они якобы должны были лететь в турецкий Стамбул, но опоздали на самолёт. Он объяснил, что россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия, а информация об их противоправных действиях отсутствует.
Кроме того, Белоруссия передала информацию о задержанных россиянах Украине. В Киеве проверяют их на причастность к боевым действиям на Донбассе.