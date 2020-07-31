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31.07.2020 13:28
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Гигантский тунец удивил Владивосток. Порт хвастается его фотографией

Впервые в истории во Владивостокском морском рыбном порту видят столь крупную рыбу — у Южных Курил в трал попался голубой тунец весом 184 килограмма.

Официальный сайт порта даже использовал в своём сообщении от 31 июля восклицательный знак: «К причалу ОАО «Владморрыбпорт» пришвартовалось судно «Бухта Наталии», которое доставило улов рекордных размеров!». Центральные СМИ не обошли вниманием этот случай, например публикация есть на РИА «Новости».

Фото&nbsp;ОАО «Владморрыбпорт» с сайта&nbsp;<a href="https://fishport.ru/news/novosti/vpervye-v-istorii-29-iyulya-v-oao-vladmorrybport-dostavlen-184-kilogrammovyy-tunets/" class="_">fishport.ru</a>
Фото ОАО «Владморрыбпорт» с сайта fishport.ru

Сами рыбаки считают это «огромным достижением» и добавляют, что всего им удалось поймать 13 крупных рыбин общим весом порядка 2567 килограммов.

Фото&nbsp;ОАО «Владморрыбпорт» с сайта&nbsp;<a href="https://fishport.ru/news/novosti/vpervye-v-istorii-29-iyulya-v-oao-vladmorrybport-dostavlen-184-kilogrammovyy-tunets/" class="_">fishport.ru</a>
Фото ОАО «Владморрыбпорт» с сайта fishport.ru

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Комментарии (4)

Kash
Что-то математика не получается...
"...всего им удалось поймать 13 крупных рыбин общим весом порядка 2567 килограммов..."
2567/13=197,46 И это в среднем.
А пишут про одного "рекордного" весом 184 кг...
262217661
Жулики приморья ворон кормят, Тунец мимо джапан пошёл в Россию.
вадики
Да это радиоактивный мутант после Фукусимы!Там ещё годзилла на подходе!
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