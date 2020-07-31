Впервые в истории во Владивостокском морском рыбном порту видят столь крупную рыбу — у Южных Курил в трал попался голубой тунец весом 184 килограмма.
Официальный сайт порта даже использовал в своём сообщении от 31 июля восклицательный знак: «К причалу ОАО «Владморрыбпорт» пришвартовалось судно «Бухта Наталии», которое доставило улов рекордных размеров!». Центральные СМИ не обошли вниманием этот случай, например публикация есть на РИА «Новости».
Сами рыбаки считают это «огромным достижением» и добавляют, что всего им удалось поймать 13 крупных рыбин общим весом порядка 2567 килограммов.