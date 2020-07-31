Заседание по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву отложили, но футболисты уже заявили, что не придут в суд
В Мосгорсуде прошли слушания по жалобе на приговор по делу российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Как сообщает «Р-Спорт», в пятницу, 31 июля, одним из итогов стал перенос заседания на понедельник, 3 августа.
По мнению государственного обвинителя, апелляционный приговор Мосгорсуда следует отменить и постановить новый, с незначительными техническими исправлениями, при этом сроки должны остаться теми же, что и назначил Пресненский суд.
Адвокаты настаивали на частичном оправдании осужденных, в особенности по статье о хулиганстве. Кроме того, защита просила суд обратить внимание на работу МВД и прокуратуры в этом деле. Сами футболисты выступили в суде коротко, отметив лишь, что ратуют за справедливость и честность. Также они добавили, что 3 августа не смогут прийти в суд.
«Суд нас отпустил, третьего августа мы не придем, у нас сборы, мы будем готовиться к сезону. В суде будет наш Протасовицкий», — заявил Кокорин.
Ранее слушания по пересмотру апелляционного приговора неоднократно откладывали из-за отсутствия спортсменов. Адвокаты объясняли это их занятостью в клубах «Сочи» и «Ростов».
Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел, по данным следствия, около 8.30 мск, когда несколько мужчин у гостиницы «Пекин» напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.
Пресненский суд Москвы 8 мая прошлого года приговорил футболистов к реальному сроку. Апелляция в Мосгорсуде приговор изменила, но на сроки не повлияла. В сентябре Кокорины и Мамаев освобождены условно-досрочно, в колонии из назначенных 1,6 и 1,5 года они провели несколько месяцев. В апреле претензии к спортсменам и их друзьям по уголовному делу выдвинула телеведущая.