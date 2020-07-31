Заседание по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву отложили, но футболисты уже заявили, что не придут в суд

В Мосгорсуде прошли слушания по жалобе на приговор по делу российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Как сообщает «Р-Спорт», в пятницу, 31 июля, одним из итогов стал перенос заседания на понедельник, 3 августа.

По мнению государственного обвинителя, апелляционный приговор Мосгорсуда следует отменить и постановить новый, с незначительными техническими исправлениями, при этом сроки должны остаться теми же, что и назначил Пресненский суд.

Адвокаты настаивали на частичном оправдании осужденных, в особенности по статье о хулиганстве. Кроме того, защита просила суд обратить внимание на работу МВД и прокуратуры в этом деле. Сами футболисты выступили в суде коротко, отметив лишь, что ратуют за справедливость и честность. Также они добавили, что 3 августа не смогут прийти в суд.