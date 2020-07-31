19 августа — круглый стол «Дистанционное обучение. Необходимость или дополнительные возможности?»
Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Дистанционное обучение. Необходимость или дополнительные возможности?»
Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какое образование можно получить сегодня дистанционно? В каких сферах дистанционное образование развивается наиболее активно? Будет ли спектр профессий расширяться?
- Как проходят практические занятия? Позволяют ли современные технологии полностью решить задачи по взаимодействию преподавателя и ученика/студента?
- Как проходят экзамены, подтверждение полученных знаний и квалификации? Как должен выдаваться диплом?
- Какие платформы сегодня востребованы для дистанционного обучения? Нужно ли тем, кто планирует заниматься дистанционным образованием создавать собственные платформы или достаточно тех, что есть? Какие недостатки и достоинства есть у существующих платформ?
- Какие требования к оборудованию, каналам связи и пр. техническим характеристикам предъявляются для полноценного онлайн-обучения?
- Какие ресурсы должны быть у образовательных учреждений, чтобы обеспечить своевременный и оперативный переход на дистанционное обучение в случае форс-мажоров, как в марте?
По вопросам участия обращаться: Анна Алмазова, +7 (921) 933–77–12, almazova@fontanka.ru
К участию в круглом столе приглашаются представители операторов сотовой связи, разработчиков ПО для дистанционного обучения, ВУЗов, представители различных платформ онлайн-обучения, учреждений образования и эксперты рынка.